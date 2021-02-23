Kadının çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

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Adana'da bir kadının içinde para ve cep telefonunun olduğu çantasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.