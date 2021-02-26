Adana'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı
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Adana'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı

26.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:00
Adana'da kablo hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı

Adana'da bir telekomünikasyon şirketine ait kabloları çalmak için kestiği iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da bir telekomünikasyon şirketine ait kabloları çalmak için kestiği iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçen bir telekomünikasyon şirketi yetkilileri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde sinyal kesintisi olduğu ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheli araçtaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, rögar kapağını açarak yer altında bulunan iletişim hattından kablo kestiği belirlenen hırsızlık şüphelilerini karakola götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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