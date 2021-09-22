En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün öldü
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da koronavirüs tedavisi gören iki kardeş, aynı gün fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kardeşler arasında 3 yaş olduğu belirtildi.
ADANA (AA) - Koronavirüs, can almaya devam ediyor. Adana'da yaşanan tesadüf ise duyanların yüreğini burktu. Kentte farklı hastanelerde yaklaşık 10 gündür Kovid-19 nedeniyle tedavi gören iş adamı Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49) dün akşam, yaklaşık iki saat arayla hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
AŞI YAPTIRMADILAR
İki kardeş hakkındaki detay da dikkat çekti. Buna göre sanayi alanında iş yaptıkları öğrenilen kardeşler Ahmet Haydar Gül ve Ali Gül koronavirüs aşısı yaptırmadı. İkilinin aşı yaptırmamasının hastalığı ağır geçirmelerinde etkisi olduğu belirtiliyor.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri