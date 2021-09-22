En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün öldü - Haberler
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En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün öldü

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün öldü

Adana'da koronavirüs tedavisi gören iki kardeş, aynı gün fenalaşarak yaşamını yitirdi. Kardeşler arasında 3 yaş olduğu belirtildi.

ADANA (AA) - Koronavirüs, can almaya devam ediyor. Adana'da yaşanan tesadüf ise duyanların yüreğini burktu. Kentte farklı hastanelerde yaklaşık 10 gündür Kovid-19 nedeniyle tedavi gören iş adamı Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49) dün akşam, yaklaşık iki saat arayla hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AŞI YAPTIRMADILAR

İki kardeş hakkındaki detay da dikkat çekti. Buna göre sanayi alanında iş yaptıkları öğrenilen kardeşler Ahmet Haydar Gül ve Ali Gül koronavirüs aşısı yaptırmadı. İkilinin aşı yaptırmamasının hastalığı ağır geçirmelerinde etkisi olduğu belirtiliyor.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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