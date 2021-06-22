İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Atakan Akkaş idaresindeki 01 DTJ 39 plakalı otomobil ile Özlem Yılmaz'ın kullandığı 01 DB 670 plakalı otomobil Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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