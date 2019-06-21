Adana'da iki hurda otomobil yandı

Adana'da hurda iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında, iki otomobilde parçalama işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İş yeri sahibi Ayhan Özcan, benzin dökülen otomobillerden birinde unutulan sigara nedeniyle yangın çıktığını iddia etti.

Kaynak: AA