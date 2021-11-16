Adana'da icra hukukuna ilişkin panel düzenlendi

Adana Barosu tarafından "İcra Hukukuna İlişkin Son Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi" paneli düzenlendi.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, bir otelde düzenlenen panelin açılışında, icra ve iflas hukuku konusunda son günlerde gündeme gelen kanun tasarısı ile yapılacak değişiklikler konusunda avukatların bilgilendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Panelde, İzmir Barosu üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Talih Uyar, avukatları bilgilendirdi.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri

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