Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Adana'da 15 yaşındaki hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Nazim A'ya ait hurdacı dükkanına gelen 2 kişi, iş yerine ait el arabasını alarak depo kısmından bir çuval kömür ile hurda malzemeleri alarak olay yerinden ayrıldı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine çevrede yapılan araştırmada, 15 yaşındaki C.E. yakalandı.

Polis diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan C.E'nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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