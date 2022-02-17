ADANA'DA 'HIRSIZ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ADANA'da 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki ev, iş yeri ve araçlardan toplam 120 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akünün çalınmasıyla ilgili 12 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüphelileri 3 aylık teknik ve fiziki takiple tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından dün şafak operasyonu düzenlendi. Ekiplerin belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.