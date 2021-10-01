Adana'da "HDH Medya" ödülleri sahiplerini buldu

ADANA (AA) - Adana'da HDH Medya, 6. yıl dönümü dolayısıyla ödül töreni düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kentte faaliyet gösteren bazı firmalara ve alanlarında başarılı olan isimlere ödülleri verildi.

Törende "Yılın İş Adamı" seçilen Ahmet Fatih Çiçeğe ödülünü Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci verdi.

"Yılın Türk Sanat Müziği Sanatçısı" ödülünü alan Umut Akyürek de sevilen şarkılarını seslendirdi.

Törende, "Yılın Belediye Başkanı" ödülünü ise Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir aldı.