Son dakika haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'da, yoldan karşıya geçtiği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Adana'da, yoldan karşıya geçtiği sırada hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Cuma namazına gitmek için evden çıkan Mehmet Erdoğan'a (86), merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da İbrahim Karataş idaresindeki 06 DVZ 75 plakalı hafif ticari araç çarptı.

112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Karataş, ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Hafif ticari aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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