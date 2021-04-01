Adana'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kozan-Adana kara yolunda Hüseyin Çenge yönetimindeki 01VD 262 plakalı hafif ticari araç ile Ali Ateş yönetimindeki 38 EB 351 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada şoför Ateş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Dudu ve Nilüfer Batmaz yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın