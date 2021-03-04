Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
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Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama

04.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:21
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama

ADANA'da polis ekipleri, kaçak göçmenleri 600 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretlerle farklı illere götürdüğü tespit edilen 7 kişiyi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonla yakaladı.

ADANA'da polis ekipleri, kaçak göçmenleri 600 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretlerle farklı illere götürdüğü tespit edilen 7 kişiyi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı. 5 aylık teknik ve fiziki takipte ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakların, organizatörlerce 600 ile 2 bin dolar arasında değişen ücretlerle farklı illere götürüldüğü tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 225 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yapan ve organizatör oldukları belirlenen 7 şüpheli, 2 Mart günü Adana ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.


Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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