Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (10)

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (10)

5 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜYoğun kar yağışının etkili olduğu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye kadar ulaştı.

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (10)

5 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye kadar ulaştı. Feke ile Saimbeyli ilçesi arasındaki elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrikler kesildi. İlçe merkezine jeneratörle elektrik verileceği bildirildi. Eğitime 1 gün ara verilen ilçede ağaçlar devrildi, 5 evin çatısı çöktü.

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana),

Kaynak: DHA
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