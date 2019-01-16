Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (10)
5 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜYoğun kar yağışının etkili olduğu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye kadar ulaştı.
5 EVİN ÇATISI ÇÖKTÜ
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye kadar ulaştı. Feke ile Saimbeyli ilçesi arasındaki elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrikler kesildi. İlçe merkezine jeneratörle elektrik verileceği bildirildi. Eğitime 1 gün ara verilen ilçede ağaçlar devrildi, 5 evin çatısı çöktü.
İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana),
Kaynak: DHA