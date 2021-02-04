Eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Adana'da eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Adana'da eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hasan A, boşanma aşamasındaki eşi Meryem A'nın bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki kayınbabasının evine gitti.

Hasan A, burada çıkan tartışmanın ardından eşi Meryem A, kayınpederi Mehmet Kaçar ve kayınbiraderi Yaşar Kaçar'ı tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Haber üzerine olay yerine giden ailenin akrabaları ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt