Eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

04.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:33
Eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi intihar etti

Adana'da eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Adana'da eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hasan A, boşanma aşamasındaki eşi Meryem A'nın bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki kayınbabasının evine gitti.

Hasan A, burada çıkan tartışmanın ardından eşi Meryem A, kayınpederi Mehmet Kaçar ve kayınbiraderi Yaşar Kaçar'ı tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Haber üzerine olay yerine giden ailenin akrabaları ve yakınları gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Defne Samyeli Jason Statham
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşi, kayınpederi ve kayınbiraderini tabancayla yaralayan kişi intihar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 21:34:02. #1.16#
title