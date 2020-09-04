Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar

Adana'da elektrik kesintisi nedeniyle kepengi otomatik kapanan iş yerinden çıkamayan 4 kişi, 5 saat sonra kurtarıldı.

04.09.2020 05:41 | Son Güncelleme: 04.09.2020 05:46

Adana'da elektrik kesintisi nedeniyle kepengi otomatik kapanan iş yerinden çıkamayan 4 kişi, 5 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir manavda bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kepengin kırılarak açılmasını iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve esnaf, iş yerinin karşısındaki parkta bulunan aydınlatma direğinden manavın elektrik panosuna kablo çekti. Ancak kepengin açılmaması üzerine yanlış bağlantı yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu düzeltti. Yeniden akım verilerek kepengin açılmasının ardından manavda mahsur kalan 4 kişi 5 saat sonra bulundukları yerden çıkarıldı.

Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mansur Yavaş Angela Merkel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Mfö Alişan Sibel Can Demet Akalın
Spor Arda Turan Metin Oktay Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 05:46:33. #1.15#
title