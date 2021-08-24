Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
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Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında

Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş - Haberler | Güncel

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci günde kontrol altına alındı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci günde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İlçenin Aksaağaç mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz ve 300 orman işçisi sevk edildi. Rüzgar da etkisiyle yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu saat 03.30 sıralarında güçlükle kontrol altına alındı.Ekipler soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında
Adana'da dün çıkan orman yangını kontrol altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Öztaş

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