Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumali Gönül'ün kullandığı traktör, ilçeye bağlı Hocalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen CAN-KUR ekiplerince traktörün altından çıkartılan Gönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title