Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

23.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:02
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Tahsin Aslan'ın kullandığı 20 AG 706 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Mercimek Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Öte yandan, Aslan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları etrafa saçılan kasalardaki sebze ve meyveleri topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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