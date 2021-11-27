Adana'da denizde yasa dışı avlanan kişiye 545 lira ceza

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen kişiye 545 lira ceza uygulandı.

Karataş Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Tuzla mevkisinde koruma ve kontrol denetimi yaptı.

Ekipler, kontrollerinde, bir kişinin denize attığı ağ ile kıyıdan yasa dışı balık avladığını belirledi.

Denizdeki ağı toplatan ekipler, yasa dışı avlanan kişiye 545 lira ceza uyguladı, ağa el konuldu.

AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri

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