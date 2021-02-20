Adana'da çürük portakalların meyve suyu yapımında kullanıldığı iddiası
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Adana'da çürük portakalların meyve suyu yapımında kullanıldığı iddiası

20.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:47
Adana'da çürük portakalların meyve suyu yapımında kullanıldığı iddiası

Sosyal medya ağı TikTok'ta bir kullanıcı tarafından "Meyve suyu içmeyin" notuyla paylaşılan videodaki, çoğu çürümüş haldeki meyvelerin; meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edildi. Adana'da çekilen görüntülerle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çürük portakalların meyve suyu yapımında kullanıldığı iddiasını yalanladı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta Mehmet Demir isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda meyve suyu yapımında kullanılacağı iddia edilen meyvelerin taşınma anları kaydedildi. Olaya konu olan yerin Adana olduğu belirtilen paylaşımda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş vaziyetteki meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen skandal videoya, kullanıcı, "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ ALANDA İNCELEME

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntünün çekildiği alanda incelemede bulunulduğu belirtildi. Merkez Yüreğir ilçesindeki ıskarta ve döküntü meyvelerin toplandığı, yaklaşık 4-5 ton ürünün bulunduğu alanın gıda ekiplerince incelendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

ÜRÜNLER, MEYVE SUYU İÇİN DEĞİLMİŞ

"Denetim sonucunda, narenciye bahçelerinden ıskarta ve döküntü meyvelerin kendileri tarafından veya çiftçiler tarafından söz konusu yere getirildiği ve özelliklerine göre ürünlerin tasnif edilerek, temiz olanların hayvan yemi olarak değerlendirildiği, çürük ve bozulmuş olanların da biyogaz taşımacılık üretim tesislerine ham madde olarak verildiği belirlenmiştir. Ürünlerin meyve suyu üretimi için satılmadığı, insan salığını tehdit edici bir unsurun bulunmadığı tespit edilmiştir."

Doğruluk Kontrolü
Adana'da çürük portakalların meyve suyu yapımında kullanıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

TikTok'ta bir kullanıcı tarafından "Meyve suyu içmeyin" notuyla paylaşılan videodaki, çoğu çürümüş olan meyvelerin; meyve suyu yapımında kullanıldığı iddia edildi.

Adana'da çekilen görüntülerle ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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