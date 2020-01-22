Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı
Haberler » Güncel » Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı - Haber

Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

Adana'da çoraplarından 5,45 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

22.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:06
Adana'da çoraplarından sentetik uyuşturucu çıkan zanlı tutuklandı

'da çoraplarından 5,45 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Eyüp Can B'yi (22) yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Üst aramasında zanlının çoraplarında 5,45 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler