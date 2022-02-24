Adana'da cinayet zanlısı iki kuzen tutuklandı

Adana'da, silahlı kavgada yaşamını yitiren babasının ortağını olaya engel olmadığı iddiasıyla pusuya düşürüp öldürdüğü ileri sürülen zanlı ve kuzeni tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 29 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde tabancayla vurularak öldürülen Mazlum A'nın (51) taziyesinden dönen Mustafa Akay'ın (59) hayatını kaybettiği, yanındaki Bülent Erdal'ın (47) da yaralandığı silahlı saldırının iki zanlısının kimliğini belirledi.

Ekipler, saldırıyı Mazlum A'nın oğlu Sergen A. (32) ve yeğeni Çağlar Ş'nin (30) gerçekleştirdiğini, iki şüphelinin yakınlarının evinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Polis, Mustafa Akay'ın öldürüldüğü olayda kullanılan tabancayı da Seyhan Nehri'nde buldu.

Zanlı Sergen A'nın, babası Mazlum A'nın tartıştığı A.Z. tarafından silahla öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla Mustafa Akay'ı, evlerine yaptığı taziye ziyaretinin ardından pusuya düşürüp vurduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sergen A. ve Çağlar Ş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, Mazlum A'nın öldürüldüğü olayın şüphelisi A.Z'yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın geçmişi

Sümer Mahallesi'nde kumarhane işleten Mazlum A, 26 Kasım 2021'de müşterilerden A.Z. ile arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Olaydan 3 gün sonra Mazlum A'nın ortağı Mustafa Akay da aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra aracında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Araçta bulunan Bülent Erdal da saldırıda yaralanmıştı.

Polis, iki olayın da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatmıştı.