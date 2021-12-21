Adana'da çalıştığı inşaatta alt kata düşen işçi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın Çukurova ilçesinde, çalıştığı inşaatın 6. katından alt kata düşen işçi yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, çalıştığı inşaatın 6. katından alt kata düşen işçi yaralandı.
Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan inşaatın üst katında çalışan M.E, dengesini kaybederek 5. katın zeminine düştü.
Yaralanan M.E, mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet