Adana'da bir kişi kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla karısını öldürdü.

İddiaya göre, gemi görevlisi olduğu öğrenilen O.A.Ö, yıllık izin alıp Yurt Mahallesi'ndeki evine gitti. O.A.Ö, kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki çocuğunun annesi Kübra Ö'ye tabancayla ateş etti.

Kadın evinde hayatını kaybetti, zanlı da durumu polise bildirip teslim oldu.

Kübra Ö'nün cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evin bulunduğu sokağa giden zanlının annesi A.Ö. ve kız kardeşi üzüntü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt