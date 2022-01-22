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Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin karısı gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin karısı gözaltına alındı.

Pınar Mahallesi'ndeki evlerinde kocası Abdulnasır Haskal'ın (65) hareketsiz yattığını gören eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve yönlendirilen sağlık ekipleri Haskal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücudunda darp veya yara izine rastlanmayan Haskal'ın eşi, ölümün şüpheli bulunması üzerine polislerce gözaltına alındı.

Haskal'ın cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

Pınar Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haber

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