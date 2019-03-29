Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3)

Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3)

GÖZALTINA ALINDIAdana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da Başörtülü Genç Kızlara Hakaret İddiasına Soruşturma (3)

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da başörtülü iki genç kıza sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen Z.G., başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et