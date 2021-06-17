Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole devrilen taksinin sürücüsü Emin Adalı, yaralandı.

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole devrilen taksinin sürücüsü Emin Adalı, yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu almak için Hacı Sabancı Bulvarı'nda giden Emin Adalı yönetimindeki 01 T 1992 plakalı taksi, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri de yıkarak, şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendisi yaralı çıkan Adalı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı
Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı
Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı
Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Enis Arıkan Tamer Levent
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da bariyerleri yıkan taksi, şarampole devrildi; sürücü yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:17:56. #1.14#

title