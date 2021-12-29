Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.K. idaresindeki 01 AAE 818 plakalı otomobil, Barış Manço Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma diğerinin devrilmesi sonucu park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

Yaralanan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapandı.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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