Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

ADANA (AA) - Avrupa Spor Haftası Adana'da düzenlenen etkinliklerle başladı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın açılış konuşmasının ardından protokol üyelerince kurdele kesmesiyle başladı

Etkinlikler kapsamında cimnastik, masa tenisi, badminton, Basketbol, voleybol, tekwando, judo, boks, dart ve bisiklet branşlarından lisanslı sporcular çeşitli gösteriler sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar da sporcularla bir araya gelerek bisiklet sürdü, masa tenisi ve basketbol oynadı.