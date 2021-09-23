Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Avrupa Spor Haftası Adana'da düzenlenen etkinliklerle başladı.

ADANA (AA) - Avrupa Spor Haftası Adana'da düzenlenen etkinliklerle başladı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın açılış konuşmasının ardından protokol üyelerince kurdele kesmesiyle başladı

Etkinlikler kapsamında cimnastik, masa tenisi, badminton, Basketbol, voleybol, tekwando, judo, boks, dart ve bisiklet branşlarından lisanslı sporcular çeşitli gösteriler sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar da sporcularla bir araya gelerek bisiklet sürdü, masa tenisi ve basketbol oynadı.

Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü

En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Mehmet Fatih Boris Johnson Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:03:33. #1.11#