Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası

Adana'da arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsmail Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık İsmail Y, "Ramazan kasıtlı olarak ıslık çaldı, beni tahrik etti. Olay nedeniyle pişmanım. Böyle bir olay keşke olmasaydı. Keşke beni tahrik etmeseydi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanık İsmail Y'nin cezasını cinayeti haksız tahrik altında işlediğini ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak 15 yıla indirdi.

İsmail Y, geçen yıl 10 Temmuz'da Camili ile Akarcalar mahalleleri arasındaki köprüde arkadaşı Ramazan Kutan'ı ıslık çaldığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ