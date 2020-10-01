Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı
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Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

01.10.2020 02:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 03:04

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Reşit B, bir arkadaşıyla Yeşiltepe Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde tantuni yapan bir tablacıda yemek yerken ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Reşit B, henüz ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Şüpheli, olay yerinden otomobille kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Reşit B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı
Adana'da arkadaşı tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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