Adana'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı - Haberler
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Adana'da "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı

AA / Koray Kılıç - Haberler | Güncel
Adana'da

Adana'da, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi iş birliği ile "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisi iş birliği ile "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı" yapıldı.

TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, katılımcılara akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgiler verdi.

Aile ve göçmen sağlığı merkezlerinde görevli hekimlere yönelik düzenlenen toplantıda çeşitli sunumlar yapıldı.

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AA / Koray Kılıç - Son Dakika Haberleri

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