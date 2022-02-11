Adana'da "Aile Hukuku Uygulamaları" semineri yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da "Aile Hukuku Uygulamaları" semineri yapıldı

AA, Neşet Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da

Adana Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) iş birliğinde "Aile Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Adana Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) iş birliğinde "Aile Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, bir otelde düzenlenen seminerin açılışında, kadına yönelik şiddetin ülkenin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Gökayaz, "Şiddetin önüne geçebilmek ve bu konuda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 18-19 Mart'ta çalıştay düzenleyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, evliliğin sona ermesi, nafaka ve tazminat, yargılama usulü, evliliğin genel hükümlerinde doğan davalar, Medeni Kanun'a göre yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve yabancı unsurlu aile hukuku sorunlarını anlattı.

Seminere hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

AA / Neşet Karadağ - Güncel

Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, Aile Hukuku, Baro, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title