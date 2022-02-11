Adana'da "Aile Hukuku Uygulamaları" semineri yapıldı

Adana Barosu ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) iş birliğinde "Aile Hukuku Uygulamaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, bir otelde düzenlenen seminerin açılışında, kadına yönelik şiddetin ülkenin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Gökayaz, "Şiddetin önüne geçebilmek ve bu konuda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 18-19 Mart'ta çalıştay düzenleyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, evliliğin sona ermesi, nafaka ve tazminat, yargılama usulü, evliliğin genel hükümlerinde doğan davalar, Medeni Kanun'a göre yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve yabancı unsurlu aile hukuku sorunlarını anlattı.

Seminere hakim, savcı ve avukatlar katıldı.