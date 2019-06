Adana'da "3. Karpuz Festivali" düzenlendi

Adana Valiliği koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali'nin 3'üncüsü düzenlendi.

Galeria Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Çukurova'nın güneşin, suyun ve toprağın birbirini tamamladığı bir coğrafya olduğunu ve yer yer üç ürün hasadına imkan tanıyan bu topraklarda bolluk ve bereketin fışkırdığını ifade etti.

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Adanalı karpuz üreticilerine teşekkür eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Çukurova'nın bereketli topraklarında ürettiğimiz her bir ürüne sonuna kadar sahip çıkacağız. Ürettiğimiz her bir ürünü Adana markasına, ilimiz ve üreticilerimiz için katma değere dönüştüreceğiz. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerini alacak, ürettiğimiz tüm ürünleri Adana ile özdeşleştireceğiz. Bununla birlikte tanıtım faaliyetlerimizi de çeşitlendirerek artıracağız. İl ekonomimizin can damarı ve lokomotifi olan tarımsal üretime, her konuda destek olmaya devam edeceğiz."

Festival kapsamında "hızlı karpuz yeme" ve "karpuz taşıma" yarışmaları yapıldı.

Mete Akyol ise yetiştirdiği karpuzla festivalde birinci oldu. Akyol'a ödülünü, Vali Demirtaş verdi.

Festivalde konser veren şarkıcı Rafet El Roman, yarışmada dereceye giren karpuzun da tadına baktı.

Kaynak: AA