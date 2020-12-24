Adana'da 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi
24.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:22
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nde Necmi Eriş'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler önce odunluğa, daha sonra çevredeki 2 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında hasar gören 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın