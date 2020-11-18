14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü
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14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü

18.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:30
14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hastanede koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın, hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Ali Dın, bir süre önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi koyulan Dın, tedaviye alındı. Ancak daha sonra entübe edilerek, solunum cihazına bağlandı.

SABAH SAATLERİNDE DURUMU AĞIRLAŞTI

Bu sabah durumu ağırlaşan Mehmet Dın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Dın'ın cenazesi, Emirler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven ÖZGÜL

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