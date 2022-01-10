Adana'da 138,5 litre sahte alkol ele geçirildi

ADANA (İHA) - Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında 138,5 litre sahte alkol ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. 5 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi, Sarıçam ilçesi Kılıçlı yol kontrol noktası ve Yüreğir ilçesi Çelemli Mahallesinde icra edilen denetimler kapsamında 138,5 litre sahte alkol ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ADANA