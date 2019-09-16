Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

Ceyhan Cemevi'nde aşure etkinliği yapıldıADANA'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, aşure etkinliği düzenledi.

16.09.2019 20:49

Ceyhan Cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı

ADANA'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ceyhan Şubesi, aşure etkinliği düzenledi.

Ceyhan Cemevi'nde düzenlenen etkinliğe; Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ersin Ağçe, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel aşure gününde semah dönüldü. Dualardan sonra aşure ikram edildi.

Adana ceyhan cemevi'nde aşure etkinliği yapıldı
Kaynak: DHA
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