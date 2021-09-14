Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı - Haberler
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Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Toplantıda gündem dışı konuşan MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirbağ, kentteki park ve bahçe bakımlarının yetersizliğine dikkat çekti.

Gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddeleri oylandı.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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