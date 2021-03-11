Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı

11.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:39
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 10 maddeyi daha karara bağladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 10 maddeyi daha karara bağladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mart ayının dördüncü oturumu Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar ve katipler Sevil Can ve Rafet tarafından açıldı.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, küresel ısınmaya bağlı olarak, kuraklığın bütün dünyada olduğu gibi Adana bölgesinin de bu durumdan etkilediğini belirterek, "Bu yıl istenilen yağmur ve kar yağışına kavuşamadık. Bu yıl özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın bu yaz durumu çok zor görünüyor. Kaynaklarda ve akarsularda belirli su kaybı gözükmektedir. Çünkü küçükbaş ve büyükbaş besiciliği yapanlar ile sürü hayvancılığı yapan köylülerimizin sıkıntı yaşayacağı için ASKİ'nin şimdiden tedbir alınmasında fayda vardır diye düşünüyoruz" dedi.

Demirdağ şunları kaydetti:

"Bir çok ilçemizin su sıkıntısı devam ediyor. Karaisalı Karakılıç, Cingöz, Durak, Kelebek, Kıllı Cami, Küçükçınar ile Kozan Çobanpınarı, Ilıca Köyü Körölen Tepesi köylerinin acil çözülmesi gereken su sorunu var. Ayrıca genel bir talep olarak da tüm köy mezarlıklarının bakım ve onarım ile etrafının çevrilmesini istiyoruz."

Daha sonra gündemlere geçildi. Mecliste CHP ve İYİP Meclis üyeleri 3 maddede çekimser kalırken, 10 maddenin ikisi oy çokluğuyla, 8 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 11.00'de devam edecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 10 madde karara bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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