Adana Barosunda stajını tamamlayan 6 yeni avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 6 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın sevincini yaşadı.

Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'ndaki törende, yeni avukatlara ruhsatlarını teslim etti.

Avukatlara başarılan dileyen Küçük, "Bundan sonraki meslek hayatınızda avukatlık mesleğinin yazılı ve yazısız tüm kurallarına riayet etmenizi temenni eder, hayat boyu başarılar dilerim." dedi.

Cübbelerini de giyen yeni avukatlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ