Adana Barosunda stajını tamamlayan 4 yeni avukat mesleğe başladı
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 4 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 4 avukat ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baroda düzenlenen törende, genç meslektaşlarına başarı dileyerek, meslek etik kurallarına uymalarını istedi.
Meslek yemini eden 4 avukat, ruhsatlarını staj yaptıkları avukatların elinden aldı.
Avukatlar daha sonra cübbe giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ