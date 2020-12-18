Adana Barosunda ruhsat töreni
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Adana Barosunda ruhsat töreni

18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:24
Adana Barosunda ruhsat töreni

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 8 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 8 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapıldı.

Baro Başkanı Veli Küçük, törende, genç meslektaşlarını kutlayıp onlara mesleki hayatlarında başarı diledi.

Daha sonra meslek yemini eden 8 yeni avukat ruhsatlarını aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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