Adana Barosu'nda avukatlık ruhsatı töreni düzenlendi
Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baro başkanlığında düzenlenen törende, ruhsat alan genç meslektaşlarını kutladı ve onlara tavsiyelerde bulundu.
Konuşmanın ardından 3 yeni avukat meslek yemini edip ruhsatlarını aldı.
Yeni avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Kaynak: AA