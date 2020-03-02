Adana Barosu'nda avukatlık ruhsatı töreni düzenlendi
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Adana Barosu'nda avukatlık ruhsatı töreni düzenlendi

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

02.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:12
Adana Barosu'nda avukatlık ruhsatı töreni düzenlendi

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 3 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı , baro başkanlığında düzenlenen törende, ruhsat alan genç meslektaşlarını kutladı ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Konuşmanın ardından 3 yeni avukat meslek yemini edip ruhsatlarını aldı.

Yeni avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Kaynak: AA

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