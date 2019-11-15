Adana Barosu'nda 19 yeni avukat daha mesleğe başladı

15.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:42

Adana Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 19 yeni avukat daha yemin edip ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde 19 stajyer avukat için düzenlenen ruhsat töreninde, genç meslektaşlarına öğütlerde bulundu.

Yeni avukatların meslek etiğine göre davranmalarını isteyen Küçük, "Bugün baromuza kayıtlı 3 bin avukat ve 565 stajyer avukatımızla büyük bir ailenin bir mensubusunuz. Bu mesleğin vakarına uygun davranmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarıma başarılı, uzun, kazançlı bir meslek hayatı diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Küçük, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını verdi, cübbeleri ise yanlarında staj yaptıkları meslektaşları giydirdi.

Kaynak: AA