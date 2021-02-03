Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Başsavcı Bilal Gümüş'ü ziyaret etti

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş'ü makamında ziyaret etti.

Başsavcı Gümüş'ten yapımı süren yeni adliye binası hakkında bilgi alan Küçük, baro ve avukatlar için yeni binada tahsis edilen alanın genişletilmesi ricasında bulundu.

Başsavcı Gümüş de binanın tefriş işlerinin hızla yürütüldüğünü, ağustos sonu gibi de buranın tamamen faaliyete geçmesini planladıklarını ifade etti.?????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ