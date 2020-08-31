ADANA Babasına ateş edip, sopayla dövmeye çalıştı
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ADANA Babasına ateş edip, sopayla dövmeye çalıştı

Babasına ateş edip, sopayla dövmeye çalıştıADANA'da Abuzer C. (22) daha önce tartıştığı babası Halil İbrahim C.'ye kanal kenarında otururken tabancayla ateş açıp, darbetmeye kalkıştı.

31.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:06

Babasına ateş edip, sopayla dövmeye çalıştı

ADANA'da Abuzer C. (22) daha önce tartıştığı babası Halil İbrahim C.'ye kanal kenarında otururken tabancayla ateş açıp, darbetmeye kalkıştı. Çevredekilerin yardıma koşması üzerine baba, oğlunun elinden kurtarıldı.

Olay, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla birlikle oturan Halil İbrahim C.'ye daha önce tartışma yaşadığı oğlu Abuzer C. ve yeğeni Mehmet Ali C. tarafından ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermi Halil İbrahim C.'ye ait servise isabet etti. Daha sonra araçtan inen Abuzer ve Mehmet Ali C., sopayla Halil İbrahim C.'yi darbetmek istedi. Vatandaşların araya girmesiyle şüpheliler olay yerinden kaçtı.

'BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Olayın ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öz oğlu tarafından darbedilmek istendiğini söyleyen baba Halil İbrahim C., Evden çık diyorum, çıkmıyor. Beni öldürmek istedi. 1'i oğlum, diğeri yeğenim, bana yapılanı herkes gördü' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA Babasına ateş edip, sopayla dövmeye çalıştı

Kaynak: DHA

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