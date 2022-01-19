Adana-Aladağ kara yolunda kar temizleme çalışması yapılıyor - Haberler
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Adana-Aladağ kara yolunda kar temizleme çalışması yapılıyor

Adana-Aladağ kara yolunda kar temizleme çalışması yapılıyor
AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel

Aladağ ilçesinde kar nedeniyle yolların kapanmaması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde kar nedeniyle yolların kapanmaması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Aladağ Belediyesi ekipleri, Adana-Aladağ kara yolunda kar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, kara yolunun 24 saat açık tutulması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

Karayolları Genel Müdürlüğü, Aladağ, kar, Güncel, Haber

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