Adana Adliyesine Ziyaretler

Adana Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hakan Kuzu ve BAM Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adana Adliyesini ziyaret etti.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, BAM Başkanı Kuzu ve Cumhuriyet Başsavcısı Beytorun, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'a ziyarette bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yeldan, "İlimizde faaliyete başlayan BAM, Adana ve çevre illerimizde adalet hizmetini hızlandıracaktır. Biz de adil, hızlı, tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde el birliğiyle vatandaşlarımıza yargı hizmeti vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



BAM Başkanı Kuzu da adil yargıyı tesis etmek üzere hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı esaslarına göre görev yapmayı sürdüreceklerini belirtti.



Kuzu ve Beytorun, daha sonra Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak'ı makamında ziyaret etti.