Adana Adliyesi'nde silahlı kavgaya 3 tutuklama ADANA Adliyesi'nde, görülecek 'yaralama' davası öncesi 3'ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı olayda Nuri Ö.'yü (36) tabancayla vurarak ağır yaralayan Adem Güzel (26) ile şüpheliye yardım ettikleri iddia edilen Ali Güder ve Abdurrahman Çalım, tutuklandı.

ADANA Adliyesi'nde, görülecek 'yaralama' davası öncesi 3'ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı olayda Nuri Ö.'yü (36) tabancayla vurarak ağır yaralayan Adem Güzel (26) ile şüpheliye yardım ettikleri iddia edilen Ali Güder ve Abdurrahman Çalım, tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz günü, saat 10.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi'nde meydana geldi. 2 ay önce Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Adana 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına gelen tutuksuz sanıklar arasında silahı-sopalı kavga çıktı. Tutuksuz sanıklardan Nuri Ö., çevrede bulduğu demir çubukla Adem Güzel'e (26) saldırdı. Ardından da adliyeye doğru kaçtı. Adem Güzel de yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Nuri Ö. ile başka nedenlerle adliyede olan Mehmet Emin (41) ve kızı Elif Şen (8) vurularak yaralandı. Çıkan arbede sırasında ise Murat Güzel Sabuncu ile Mert Kaya (5) ve Yusuf Kaya (3) adlı kardeşler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Adem Güzel, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgada, silah kullandığı öne sürülen Selçuk M. (18) ile saldırıya yardım ettikleri öne sürülen Abdurrahman Çalım (42), Ali Güder (24) ve Sercan Y. de yakalanarak, gözaltına alındı. Adem Güzel'in kullandığı tabancayı alarak, adliye önünden kaçan kızı Elif M. de polis ekiplerince yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Güzel, Ali Güder ve Abdurrahman Çalım mahkemece tutuklanırken, Selçuk M., Elif M. ve Sercan Y. ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: DHA